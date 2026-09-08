БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Нафтогаз» пустили на электростанцию «Северного потока»: вывезут на Украину

«Нафтогаз» пустили на электростанцию «Северного потока»: вывезут на Украину

  В немецком Любмине у Балтийского моря на этой неделе начинается демонтаж электростанции, которая подогревала газ в «Северном потоке».

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