В немецком Любмине у Балтийского моря на этой неделе начинается демонтаж электростанции, которая подогревала газ в «Северном потоке».
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Взорвём и её. Главное подождать время её сдачи. И под аккомпанемент кинжалов принят её в металлолом.
То есть обворовали, а краденое подарили "украине". Совсем нехорошо для воров и для принимающих сворованное