Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся

Владимир

Не понял, если только 16% на Украине хотели воевать, то почему остальные 84% их не убили? Или живьём не закопали? Если бы они их разорвали на части и перестали гнать на Россию, выгнали американцев и слушали нас, как американцев, то никакой войны бы и не было. А теперь вот получите, что просили. Больше можете не просить, мы вам сами отвалим сполна. И что за бред он несёт, что к ноябрю мы перестанем наступать? Он имел в виду наступать уже некуда будет? Ну хорошо бы ноябрьские праздники провести в Киеве, мы не против.