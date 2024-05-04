Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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    👍Почему католики н...
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    99 ,9% , как солдаты , по первому зову своих ОПГ-*диаспор* - готовы выполнить их любой приказ . Непослушание - жёстко...По законам шариат...
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    Да не никакого имени, автор прикалывается, а вот над чем, непонятно...Почему католики н...

Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся

Уголовник Арестович: Мы еще раз набьем друг другу морды и задумаемся

Политнавигатор США дадут Украине «много-много Ф-16», и она остановит российское наступление.

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Комментарии
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Владимир
Не понял, если только 16% на Украине хотели воевать, то почему остальные 84% их не убили? Или живьём не закопали? Если бы они их разорвали на части и перестали гнать на Россию, выгнали американцев и слушали нас, как американцев, то никакой войны бы и не было. А теперь вот получите, что просили. Больше можете не просить, мы вам сами отвалим сполна. И что за бред он несёт, что к ноябрю мы перестанем наступать? Он имел в виду наступать уже некуда будет? Ну хорошо бы ноябрьские праздники провести в Киеве, мы не против.
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13 час.
Надежда
Люська, ты бредишь!
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6 час.
Александр Долин
вы  нас  звали  мы  пришли  вот  и  поскачете  кастрлюлеголовые
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5 час.

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