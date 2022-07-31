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«Ови не держит обиду. Говорил: «Ош – лучший, сделал нас». Оши об обсуждении с Овечкиным матча США и России на Олимпиаде-2014

Ти Джей Оши вспомнил о победе сборной США над Россией на Олимпиаде-2014 в Сочи.  На групповом этапе американцы добились победы (3:2 Б) в серии буллитов.

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