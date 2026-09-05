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Татар-информ

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«Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» в матче Первой лиги

«Нефтехимик» одержал победу над «Енисеем» в матче Первой лиги

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик» Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 10-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027.

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