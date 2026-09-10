Филиппины: пять человек были убиты, еще 42 спасены и еще 87 пропали без вести примерно в 2 км (1,2 мили) к северо-востоку от Барангая Марсиллы, муниципалитет Корон, провинция Палаван, регион Мимаропа, по состоянию на утро, после того, как на пароме компании Atienza Interisland Ferries вспыхнул пожар.
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