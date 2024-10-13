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Бивол – о поражении Бетербиеву: «Не выиграл и все. Не люблю оправданий. Мне будет стыдно пытаться объяснить причины»

«Я не люблю оправданий. Мне будет стыдно, если я попытаюсь объяснить вам, почему я не выиграл этот бой.

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