В Херсонской области досрочно проголосовали 47,2% избирателей

Явка избирателей на досрочных выборах депутатов Государственной думы в Херсонской области составила 47,2%, сообщила председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова в ответе на запрос «РИА Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
- GS Поздний ужин оказ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым