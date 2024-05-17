Стало известно, кто занял место Левкович в Минкульте

Правительство Забайкальского края в своём Telegram-канале официально подтвердило назначение Маргариты Пляскиной на пост министра культуры – соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Осипов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии