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Царьград

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Главное за ночь 17 сентября: очередной НПЗ в России подвергся атаке дронов

Главное за ночь 17 сентября: очередной НПЗ в России подвергся атаке дронов

Хроника, география ударов ВСУ и последствия. В ночь на 17 сентября 2026 года российские силы ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили одну из самых масштабных атак украинских беспилотников самолетного типа за последнее время.

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