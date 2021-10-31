В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7603 2 Санкт-Петербург 3597 3 Московская область 2737 4 Самарская область 1458 5 Нижегородская область 799 6 Воронежская область 793 7 Республика Крым 712 8 Свердловская область 711 9 Пермский край 697 10 Красноярский край 684 11 Республика Башкортостан 668 12 Ростовская область 629 13 Ульяновская область 605 14 Смоленская область 597 15 Саратовская область 575 16 Омская область 529 17 Челябинская область 503 18 Брянская область 494 19 Иркутская область 490 20 Алтайский край 472 21 Архангельская область 465 22 Ставропольский край 445 23 Волгоградская область 437 24 Хабаровский край 425 25 Оренбургская область 413 26 Липецкая область 400 27 Тверская область 399 28 Калининградская область 398 29 Удмуртская Республика 397 30 Пензенская область 374 31 Ленинградская область 374 32 Республика Коми 369 33 Вологодская область 363 34 Курская область 357 35 Забайкальский край 352 36 Севастополь 350 37 Белгородская область 344 38 Новосибирская область 340 39 Тюменская область 339 40 Владимирская область 324 41 Орловская область 317 42 Республика Карелия 301 43 Кемеровская область 299 44 Псковская область 290 45 Республика Саха (Якутия) 289 46 Новгородская область 283 47 Мурманская область 282 48 Приморский край 281 49 Краснодарский край 279 50 Ярославская область 274 51 Ханты-Мансийский автономный округ 260 52 Кировская область 259 53 Астраханская область 249 54 Тульская область 249 55 Томская область 244 56 Рязанская область 238 57 Ивановская область 233 58 Республика Хакасия 220 59 Курганская область 206 60 Тамбовская область 204 61 Костромская область 201 62 Республика Чувашия 183 63 Калужская область 180 64 Республика Татарстан 179 65 Амурская область 171 66 Республика Бурятия 169 67 Республика Мордовия 162 68 Республика Дагестан 160 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 140 70 Кабардино-Балкарская Республика 128 71 Республика Марий Эл 126 72 Чеченская Республика 118 73 Республика Северная Осетия-Алания 101 74 Сахалинская область 98 75 Карачаево-Черкесская Республика 85 76 Республика Ингушетия 81 77 Республика Адыгея 78 78 Республика Тыва 75 79 Республика Алтай 65 80 Республика Калмыкия 55 81 Еврейская автономная область 45 82 Камчатский край 44 83 Магаданская область 37 84 Чукотский автономный округ 19 85 Ненецкий автономный округ 18 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 513 790 случаев (+0,48%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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