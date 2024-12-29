Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

Столб дыма на месте крушения самолёта в Южной Корее. Обложка © X / Raphael Rashid Российское дипломатическое представительство в Сеуле выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой самолёта Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее.
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