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Царьград

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Бастрыкин отстранил главу СУ СКР Челябинской области из-за межнационального конфликта

Бастрыкин отстранил главу СУ СКР Челябинской области из-за межнационального конфликта

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал временно отстранить от должности главу следственного управления СКР (СУ СКР) Челябинской области Алексея Колбасина.

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