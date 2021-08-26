МИР 24

615 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    А почему только педагогов? Разве другие специальности этого не достойны?Путин: Необходимо...
  • Олег Рудь
    То уровень океана поднимется на 5 метров, то на 1 метр! Эти климатологи пусть сначала определятся с цифрами и сроками...Климатолог назвал...
  • Петр Петрович
    Сколько можно содержать этих азиатов? Пора возвращать свои территории. И долги пусть отдаютМирзиеев примет у...

Гороскоп на пятницу, 27 августа: успех ждет практичных и старательных людей

Гороскоп на пятницу, 27 августа: успех ждет практичных и старательных людей

В пятницу наиболее успешными окажутся практичные, старательные и пунктуальные люди. Но при этом с 26 августа нарастает противостояние Марса и странной планеты Нептун, поэтому увеличивается вероятность событий, противоречащих здравому смыслу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх