Гороскоп на пятницу, 27 августа: успех ждет практичных и старательных людей

В пятницу наиболее успешными окажутся практичные, старательные и пунктуальные люди. Но при этом с 26 августа нарастает противостояние Марса и странной планеты Нептун, поэтому увеличивается вероятность событий, противоречащих здравому смыслу.
В пятницу наиболее успешными окажутся практичные, старательные и пунктуальные люди. Но при этом с 26 августа нарастает противостояние Марса и странной планеты Нептун, поэтому увеличивается вероятность событий, противоречащих здравому смыслу.
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