Студентам в Рязани рассказали о культурном вождении электросамокатов

Студентам напомнили о ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов, рассказали о применении правил на практике, устройстве электросамокатов и принципах этичного вождения, а также о работе сервиса проката в городе Рязани.
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