Выставку о Чайковском в честь его юбилея покажут в нескольких городах Европы

Выставка «Чайковский. Счастье быть артистом» будет показана Русских домах европейских столиц. Открытия выставок будут сопровождаться концертами и тематическими лекциями, сообщает журнал «Музыкальная жизнь».
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