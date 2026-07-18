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Стало известно, какая погода ждет Московскую область на выходных

Стало известно, какая погода ждет Московскую область на выходных

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с aif.ru рассказал, что на этих выходных в Московской области столбик термометра поднимется до 30 градусов по Цельсию, но жара накроет лишь часть региона и задержится всего пару дней.

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