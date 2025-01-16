Овечкин возвращается в игру: сократил отставание от Гретцки на 21 гол

Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз", завершает восстановление после травмы. Хоккеист набрал 32 очка в 28 матчах текущего сезона и сократил разрыв с Уэйном Гретцки до 21 гола в списке лучших снайперов.