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Бедард о контракте Карлссона на 5 лет и 90 млн долларов: «Когда игрока хотят переманить, оценка его стоимости меняется. Но на ход моих мыслей это никак не повлияло»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард сказал, что ситуация с оффер-шитом Лео Карлссону не повлияла на переговоры по его собственному контракту.

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