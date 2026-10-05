Как нейросети меняют повседневную жизнь: от умного дома до личного помощника

Когда слышишь очередную новость о прорыве в области искусственного интеллекта, легко отмахнуться — мол, это где-то там, в лабораториях и дата-центрах, а не в нашей реальности.
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