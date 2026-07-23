В Воронеже открыли Аллею памяти ветеранов и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга

Сегодня на территории полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Воронежу состоялась торжественная церемония открытия Аллеи ветеранов и сотрудников органов внутренних дел МВД России, погибших при исполнении служебных обязанностей.
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