Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

В Воронеже открыли Аллею памяти ветеранов и сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга

Сегодня на территории полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Воронежу состоялась торжественная церемония открытия Аллеи ветеранов и сотрудников органов внутренних дел МВД России, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии