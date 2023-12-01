😱Такой шторм, который был в Крыму 26-27 ноября, может повториться Такое предположение сделал председатель отделения Русского географического общества в Республике Крым, замдиректора по науке комплекса «Пещера Таврида» КФУ им.
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