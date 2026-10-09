Израиль: Полеты Iberia Express в и из международного аэропорта Тель-Авива Бен-Гурион (TLV/LLBG) возобновятся с 25 октября после их предыдущей приостановки из-за нестабильности в регионе.
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