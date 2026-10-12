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Цена нефти Brent выросла на 0,1%, Urals - 119 долларов

Цена нефти Brent выросла на 0,1%, Urals - 119 долларов

Стоимость нефти марки URALS достигла 119 долларов за баррель, дисконт к BRENT составляет 5-20 долларов.

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