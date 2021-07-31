Кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина.

Сергей ЕКабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина.В России могут ввести временный запрет на вывоз бензина из страны, рассказал вице-премьер Александр Новак.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий УшаковНе запрещать надо, а выпускать больше. Ведь бензин выгодней продавать чем нефтьAlex НемоМожет кто мне обьяснить почему российский бензин в Казахстане стоит почти в 4(!!!) раза дешевле чем в России? И почему российским производителям бензина выгоднее отправлять бензин и дизтопливо зарубеж, а не продавать по такой же цене в России? Ответы типа потому что оттуда легче бабло в офшоры отправлять не принимаются, потому что бабки, по идее, оплачиваются по контракту и через банк. Так что откуда их перегонять разницы, в данном случае, нет.Анатолий АнатольевДа УЖ!!!!!!!Комментировать
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