Всяко - разно

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Кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина.

Кабмин рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина.

В России могут ввести временный запрет на вывоз бензина из страны, рассказал вице-премьер Александр Новак.

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Геннадий Ушаков
Не запрещать надо, а выпускать больше. Ведь бензин выгодней продавать чем нефть
Alex Немо
Может кто мне обьяснить почему российский бензин в Казахстане стоит почти в 4(!!!) раза дешевле чем в России? И почему российским производителям бензина выгоднее отправлять бензин и дизтопливо зарубеж, а не продавать по такой же цене в России? Ответы типа потому что оттуда легче бабло в офшоры отправлять не принимаются, потому что бабки, по идее, оплачиваются по контракту и через банк. Так что откуда их перегонять разницы, в данном случае, нет.
Анатолий Анатольев
Да УЖ!!!!!!!

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