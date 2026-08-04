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В Петербурге завершили первый этап строительства сетей для ИТМО Хайпарка

В Петербурге завершили первый этап строительства сетей для ИТМО Хайпарка

На территории инновационного научно-технологического и образовательного центра "ИТМО Хайпарк" в Пушкинском районе Северной столицы завершили создание инженерной инфраструктуры первого этапа строительства.

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