НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Лунин о непопадании в старт на матч против Словакии: «Я все прекрасно понимаю, это полностью моя вина. Мы команда, дело не в отдельных игроках»

Лунин о непопадании в старт на матч против Словакии: «Я все прекрасно понимаю, это полностью моя вина. Мы команда, дело не в отдельных игроках»

25-летний вратарь остался на скамейке запасных в матче против сборной Словакии на Евро-2024 (2:1) после результативной ошибки в игре с Румынией (0:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх