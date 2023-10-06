Какая-то «Дрянь»: удалось ли «Ире» скопировать британский аналог

На днях Okko выпустил сатирический сериал «Ира», и стилистически этот проект очень похож на британский хит Фиби Уоллер-Бридж «Дрянь» — похож до такой степени, что в Сети уже пошли намеки на откровенный плагиат.
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