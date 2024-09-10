Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Авас Анекак
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  • Евгений Алексеенко
    Все правильно говорите,но кто у нас во власти?В думе в органах,они что,патриоты,если все куплены?Что делает Володин в...Диаспоры берут вл...
  • Юрий анин
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Что пытался объяснить Путину сербский вице-премьер, примчавшийся к нему во Владивосток с незапланированным визитом?

Крутой вираж президента Вучича: Rafale летит в Сербию, МиГ-29 из Сербии на Украину? Подписанное недавно в Белграде соглашение о покупке Сербией 12 французских многоцелевых истребителей Rafale на общую сумму в три миллиарда долларов с самого начала выглядело как откровенная подножка России со стороны президента Александра Вучича.

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