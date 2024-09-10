Что пытался объяснить Путину сербский вице-премьер, примчавшийся к нему во Владивосток с незапланированным визитом?

Крутой вираж президента Вучича: Rafale летит в Сербию, МиГ-29 из Сербии на Украину? Подписанное недавно в Белграде соглашение о покупке Сербией 12 французских многоцелевых истребителей Rafale на общую сумму в три миллиарда долларов с самого начала выглядело как откровенная подножка России со стороны президента Александра Вучича.