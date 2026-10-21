Герань — одно из самых известных комнатных растений, но многие не знают, что под этим названием скрываются два разных цветка: пеларгония, выращиваемая дома, и луговая герань, часто встречающаяся в садах и на лугах.
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