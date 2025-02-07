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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников принял участие в работе заседания коллегии прокуратуры Новосибирской области

Андрей Травников принял участие в работе заседания коллегии прокуратуры Новосибирской области

В частности, губернатор отметил совместные усилия по уменьшению количества обманутых дольщиков и завершению строительства проблемных объектов, поиску инструментов по вовлечению застройщиков в решение вопроса нехватки объектов образования.

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