Медицинский психолог из Черноголовки посоветовал не бояться обращаться за помощью в случае проблем

Здоровье — это не только физическое самочувствие, но и благополучие в ментальном плане — состояние, при котором человек может справляться со стрессом, реализовывать свой потенциал и вносить вклад в жизнь общества.
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