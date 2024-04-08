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Что такое фанкойлы: принцип работы и особенности монтажа

Что такое фанкойлы: принцип работы Для многих россиян термин «фанкойл» не знаком. Если вы заглянете в словарь английского языка, то поймете, что это слово состоит из двух слов: «fan» и «coil» и переводится как «вентилятор-змеевик».

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