Что такое фанкойлы: принцип работы и особенности монтажа

Что такое фанкойлы: принцип работы Для многих россиян термин «фанкойл» не знаком. Если вы заглянете в словарь английского языка, то поймете, что это слово состоит из двух слов: «fan» и «coil» и переводится как «вентилятор-змеевик».
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