Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко сделал «ассистентский дубль» в матче НХЛ

Хоккей , 07 мар, 00:33 0 Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко отметился «ассистентским дублем» в матче с «Нью-Джерси» Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но его команда проиграла в овертайме «Нью-Джерси Девилз» Владимир Тарасенко (Фото: Getty Images/Fotobank) Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз», в котором его команда потерпела поражение в овертайме.