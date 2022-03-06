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Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко сделал «ассистентский дубль» в матче НХЛ

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко сделал «ассистентский дубль» в матче НХЛ

Хоккей , 07 мар, 00:33  0  Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко отметился «ассистентским дублем» в матче с «Нью-Джерси» Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но его команда проиграла в овертайме «Нью-Джерси Девилз» Владимир Тарасенко (Фото: Getty Images/Fotobank) Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз», в котором его команда потерпела поражение в овертайме.

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