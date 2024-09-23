Магдеев вручил гранты в 1 млн рублей лучшим учителям Челнов

Набережные Челны занимают высокие позиции в республике по качеству знаний. В канун Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, заместитель руководителя исполкома Винер Харисов рассказал о достижениях челнинских педагогов.
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