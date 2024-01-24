На заседании Правительства Тверской области рассмотрели развитие территорий Тверской области

На заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Руденя рассмотрены проекты государственных программ Тверской области, направленные на развитие муниципальных образований, обеспечение финансово-бюджетной политики Верхневолжья.
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