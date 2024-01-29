Политолог Светов рассказал о возможной мести США Ирану за удар по военной базе

Президент США Джо Байден должен принять взвешенное решение по ответному удару Ирану за бомбардировку американской базы на границе Сирии и Иордании, чтобы не втянуть свою страну в еще один военный конфликт.
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