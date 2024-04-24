РУСАДА: нами не выявлена причастность третьих лиц к допинговому делу Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в ходе расследования допингового дела фигуристки Камилы Валиевой не была выявлена причастность третьих лиц к нарушению.
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