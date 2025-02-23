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Экстренная посадка в Пулково: Пассажирский лайнер не долетел до Кубы

Экстренная посадка в Пулково: Пассажирский лайнер не долетел до Кубы

В петербургском аэропорту совершает экстренную посадку самолёт.Стало известно, что в Пулково, аэропорту в Санкт-Петербурге должен вскоре совершить экстренную посадку пассажирский авиалайнер.

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