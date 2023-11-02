Политика как он...
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Политика как она есть

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Откровения Валеры (Залужный в "Экономист")

Залужный написал для «Экономист». Именно написал. То есть это не интервью, а эссе на девять страниц, якобы за авторством самого Залужного (насчёт сам или какие-то литнегры писали – тут свечек не держал).

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Комментарии
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59
Хохлоскот! вы, хитрожопые, обманывая друг-друга, считая это достоинством,  обречены просто сдохнуть! вы холявщики и Шакалы! Гниды! Был СССР, были вы, мрази!
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2 д.
Н
Нина
Умора! Это было известно заранее, весь исход и результат. Единственное, наших погибших не вернуть, ни детей, ни воинов, ни людей. Спаси Господи Россию!
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1 д.

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