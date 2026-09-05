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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боксер Сергей Сергеев: «На гонорар за победу на ЧР хочу купить квартиру в Казани, мы пока живем на съемной»

Боксер Сергей Сергеев рассказал, что на гонорар за победу на чемпионате России купит квартиру в Казани.

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