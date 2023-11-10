Это не Matiz: откуда вам знаком Fiat Lucciola?

Глаза вас не обманывают! Daewoo Matiz действительно был нарисован в ателье ItalDesign. Вообще-то, в этом нет ничего сенсационного, ведь ещё в 1974 году плодовитый Джорджетто Джуджаро создал прототип Hyundai Pony — первого оригинального автомобиля из Южной Кореи.