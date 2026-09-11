БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Музей зерна в Челябинске: Оксана Лут поздравила уральцев, но куда девать пшеницу, не сказала

Музей зерна в Челябинске: Оксана Лут поздравила уральцев, но куда девать пшеницу, не сказала

«Ситуация беспрецедентная. Зачем сеять, если на каждой тонне фермер несет убыток?» Герман Галкин На фото: министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

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