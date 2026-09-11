Музей зерна в Челябинске: Оксана Лут поздравила уральцев, но куда девать пшеницу, не сказала

«Ситуация беспрецедентная. Зачем сеять, если на каждой тонне фермер несет убыток?» Герман Галкин На фото: министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
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Свежие комментарии
- Таджичку с диплом...
- Таджичку с диплом...
- Таджичку с диплом...
Что .то я не заметил снижения цен на хлебобулочные изделия и крупы.