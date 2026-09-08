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Новости Тамбова

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Специалисты регионального СФР рассказали рабочим завода о пенсионных правах и возможностях Госуслуг

Специалисты регионального СФР рассказали рабочим завода о пенсионных правах и возможностях Госуслуг

Специалисты Отделения СФР по Тамбовской области в рамках реализации проекта «Мобильный офис страхователя» провели выездной прием работников предприятия «Металл Сервис».

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