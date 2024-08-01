Военэксперт Коваленко: ВС Украины будут использовать F-16 для ударов по Крыму

Армия киевского режима планирует использовать истребители F-16 не в зоне СВО. Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что F-16 могут быть задействованы в системе ПВО с применением ракет AIM-120 AMRAAM, способных поражать цели на значительном расстоянии.