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Военэксперт Коваленко: ВС Украины будут использовать F-16 для ударов по Крыму

Военэксперт Коваленко: ВС Украины будут использовать F-16 для ударов по Крыму

Армия киевского режима планирует использовать истребители F-16 не в зоне СВО. Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что F-16 могут быть задействованы в системе ПВО с применением ракет AIM-120 AMRAAM, способных поражать цели на значительном расстоянии.

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