Красноярск примет агитпоезд минобороны РФ: где и когда

«Собравшиеся на перроне вокзала жители города смогут увидеть выступление концертной бригады поезда и творческих коллективов Красноярского края, а также демонстрацию строевых приёмов с оружием под аккомпанемент военного оркестра», — прокомментировали в правительстве.