Красноярск примет агитпоезд минобороны РФ: где и когда

«Собравшиеся на перроне вокзала жители города смогут увидеть выступление концертной бригады поезда и творческих коллективов Красноярского края, а также демонстрацию строевых приёмов с оружием под аккомпанемент военного оркестра», — прокомментировали в правительстве.
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