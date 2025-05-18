Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Красноярск примет агитпоезд минобороны РФ: где и когда

Красноярск примет агитпоезд минобороны РФ: где и когда

«Собравшиеся на перроне вокзала жители города смогут увидеть выступление концертной бригады поезда и творческих коллективов Красноярского края, а также демонстрацию строевых приёмов с оружием под аккомпанемент военного оркестра», — прокомментировали в правительстве.

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