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Экономист Мильчакова: соглашение Польши с «Газпромом» окажет поддержку «СП-2»

Экономист Мильчакова: соглашение Польши с «Газпромом» окажет поддержку «СП-2»

Свое обращение польская компания обосновала беспрецедентным скачком стоимости газового топлива на европейском оптовом рынке.

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Лариса шумбасова
Мне вот думается, если бы меньше было всяких домыслов и глубоко мыслящих болтунов, было бы намного лучше и спокойнее. А то на американский манер в погоне за дешёвой славой всё только портят и весь народ в среднем тоже получается есть стадо баранов

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