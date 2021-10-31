Экономист Мильчакова: соглашение Польши с «Газпромом» окажет поддержку «СП-2»

Политический эксперт рунетаПолитикаЭкономист Мильчакова: соглашение Польши с «Газпромом» окажет поддержку «СП-2» Свое обращение польская компания обосновала беспрецедентным скачком стоимости газового топлива на европейском оптовом рынке.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛШЛариса шумбасоваМне вот думается, если бы меньше было всяких домыслов и глубоко мыслящих болтунов, было бы намного лучше и спокойнее. А то на американский манер в погоне за дешёвой славой всё только портят и весь народ в среднем тоже получается есть стадо барановКомментировать
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