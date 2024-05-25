«Перец, овощи и мята»: россиянам рассказали, как охладиться в жару

Терапевт Тимур Асанов назвал необычные продукты, помогающие охладиться в жару, сообщает PRIMPRESS. Среди таких продуктов: мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и даже перец чили.
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