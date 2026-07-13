Видео с медузами показали, как научный контент пробуждает любопытство

Любопытство поддаётся измерению Научная коммуникация часто сталкивается с трудностью: как вызвать у неспециалиста не просто мимолётный интерес, а устойчивое желание узнать больше? Исследователи из Университета Монаш и их коллеги изучили эту проблему на неожиданном материале — видеороликах с медузами в социальных сетях.
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