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Видео с медузами показали, как научный контент пробуждает любопытство

Видео с медузами показали, как научный контент пробуждает любопытство

Любопытство поддаётся измерению Научная коммуникация часто сталкивается с трудностью: как вызвать у неспециалиста не просто мимолётный интерес, а устойчивое желание узнать больше? Исследователи из Университета Монаш и их коллеги изучили эту проблему на неожиданном материале — видеороликах с медузами в социальных сетях.

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