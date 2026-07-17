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SPLETNIK

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Ирина Шейк снялась для обложки глянца

Ирина Шейк снялась для обложки глянца

Ирина Шейк стала героиней нового номера издания D la Repubblica. 40-летняя российская супермодель позировала для обложки в необычной позе и лаконичном образе: чёрном мини-платье на пуговицах, белых колготках и гольфах.

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