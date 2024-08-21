Внезапно анонсирован ремейк популярного хоррор-мода для Half-Life 2 в виде отдел...

Внезапно анонсирован ремейк популярного хоррор-мода для Half-Life 2 в виде отдельной игры Nightmare House: ReimaginedВ 2010 году для Half-Life 2 выходит масштабный мод под названием Nightmare House 2, который превращает шутер в хорррор с самостоятельным сюжетом, персонажами и механиками.