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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Внезапно анонсирован ремейк популярного хоррор-мода для Half-Life 2 в виде отдел...

Внезапно анонсирован ремейк популярного хоррор-мода для Half-Life 2 в виде отдел...

Внезапно анонсирован ремейк популярного хоррор-мода для Half-Life 2 в виде отдельной игры Nightmare House: ReimaginedВ 2010 году для Half-Life 2 выходит масштабный мод под названием Nightmare House 2, который превращает шутер в хорррор с самостоятельным сюжетом, персонажами и механиками.

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